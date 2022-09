Inflação na Alemanha sobe quatro décimas para 7,9% em Agosto

O Índice de Preços do Consumidor (IPC) na Alemanha subiu quatro décimas em agosto para 7,9%, mesmo com as medidas de apoio ao rendimento das famílias que o Governo criou recentemente, anunciou esta terça-feira o Destatis, o serviço de estatístico alemão.

Os dados confirmam as previsões feitas há duas semanas. O aumento de 7,9% na taxa de inflação é o maior desde Maio, quando foi registado o mesmo valor, naquele que foi o maior de toda a série histórica iniciada em 1991. A taxa de inflação harmonizada situou-se em 8,8%, o que representa um aumento de três décimas face a Julho.

Em Agosto, a energia ficou 35,6% mais cara em relação ao ano anterior, uma décima a menos do que em Julho. O óleo de aquecimento duplicou de preço em relação a Agosto de 2021, com um disparo de 111,5%, enquanto o gás natural ficou 83,8% mais caro. Os preços da electricidade subiram 16,6%.

“Os principais motivos da subida da inflação continuam a ser os aumentos dos preços dos produtos energéticos e dos alimentos“, diz o presidente do Destatis, Georg Thiel. “Duas medidas do pacote de ajudas do Governo tiveram um leve efeito de descida na taxa de inflação, especialmente de Junho a Agosto: os bilhetes de comboio a nove euros e o desconto no combustível”, acrescenta.