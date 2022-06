Inflação mensal abaixo de 1% pela primeira vez em sete anos

A inflação mensal desceu para baixo de 1% ao fixar-se em 0,93% em Maio de 2022, o menor registo dos últimos sete anos, como se pôde verificar no relatório do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o relatório, a inflação mensal desceu 1,1 ponto percentual (pp) em Maio de 2022 quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Comparativamente a Abril deste ano, a redução é de 0,2 pp, ao sair de 1,1% para os actuais 0,9%, sendo necessário recuar até ao mesmo mês de 2015 para encontrar o menor registo.

O documento aponta igualmente que nos primeiros cinco meses deste ano a inflação (acumulada) desceu para 7,6% sendo o menor registo desde 2019.

Em termos homólogos, apontam os dados do INE no relatório, o custo de vida dos angolanos reduziu em 0,5 pp, pois a inflação passou de 24,9% para 24,4%.

Para o economista Carlos Lumbo, a redução da inflação em Maio e nos meses precedentes, deve-se à subida do preço do petróleo que fez disparar as receitas de exportação de petróleo, diminuindo o custo da moeda estrangeira.

O economista apontou ainda como causa da descida dos preços, a suspensão dos direitos aduaneiros de importação, intensificação da importação por via da Reserva Estratégica Alimentar (REA) e a política monetária restritiva do BNA.

Das 12 classes que servem de base ao cálculo do IPCN, a classe vestuário e calçados foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 1,9%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes: saúde 1,6%, bebidas alcoólicas e tabaco e bens e serviços diversos com 1,5% cada e mobiliário, equipamento doméstico e manutenção com 1,3%.

Em termos anuais, a classe da alimentação e bebidas não alcoólicas, onde os angolanos gastam maior parte do rendimento, continua a liderar a alta de preços com uma taxa de 28,8%.

As províncias que registaram menor variação nos preços, segundo o INE, foram Moxico (0,7%) Luanda (0,8 %), Uíge (0,8%) e Lunda Sul (0,9%). Os preços encareceram nas províncias do Cuanza Sul com 1,4%, Zaire 1,3%, Cuanza Norte 1,3% e Cuando Cubango 1,2%.

Carlos Lumbo considera positivo ter inflação baixa no País, na medida em que o efeito negativo sobre o poder aquisitivo dos agentes económicos se torna menor. Além disso, custos e impostos reais tornam-se mais previsíveis, o que faz com que os contratos e os compromissos onerosos se tornam estáveis com necessidade de alterações menos frequentes.

O também economista Eduardo Manuel defende que a baixa da inflação é positiva porque estimula o consumo, pelo facto de os agentes económicos poderem ter a oportunidade de aceder aos bens e serviços que necessitam a preços mais baixos.

Meta de 18%

Para 2022, o Executivo prevê atingir uma taxa de inflação de 18%, meta que o economista Carlos Lumbo acredita que vai fechar abaixo do previsto, tendo em conta a rapidez com que a inflação mensal está a cair e considerando o prolongamento, por mais algum tempo, da tendência ascendente do preço do petróleo, que iniciou em Abril de 2020.

Eduardo Manuel acredita que a meta estabelecida será cumprida, caso o Banco Nacional de Angola (BNA) adopte política monetária expansionista para reduzir as taxas de juro e de câmbio sobre as moedas de referência (dólar e euro), a fim de estimular o consumo e ao acesso das empresas ao crédito, de modo a aumentar o investimento e assim a oferta dos bens e serviços.

Inflação para um dígito até 2024

O governador do BNA afirmou recentemente numa intervenção na conferência em Carcavelos, que o principal objectivo da política monetária da instituição é garantir que a inflação desça para um dígito até 2024.

O kwanza tem registado uma apreciação nos últimos meses, valendo agora 430 kz por dólar, no seguimento dos elevados preços dos combustíveis, o que ajuda a aliviar a subida da inflação no País, que é dependente das importações.

José de Lima Massano disse que o kwanza valorizou 30% face ao dólar desde o início do ano, e vincou que já no ano passado a moeda se tinha apreciado 18% face ao dólar, recuperando das fortes quedas que tinha registado desde 2017.

O economista Carlos Lumbo aponta que não há na economia condições estruturais para que o BNA estabeleça objectivos de inflação, pois o facto de a economia ser dependente da exportação de um produto primário torna efémero o sucesso de cumprimento de qualquer meta de inflação.

“Nestas condições, o que há a fazer é prever e ir atenuando as tendências inflacionárias negativas. Falando agora em previsões, dada a tendência do preço do petróleo, é previsível que a taxa de inflação a 1 dígito ocorra de facto antes do fim de 2024”, sustentou.

Acrescentou ainda que isto pode acontecer em 2022, porém pode vir a desfazer-se nos anos seguintes, terminando o ano 2024 com inflação de 2 dígitos. Não há condições para sucessos duradouros.

O economista Eduardo Manuel acredita que o governador do BNA fez uma previsão dos resultados globais que poderão ser alcançados com a adopção da política monetária em curso, mas é preciso ter em atenção que tudo dependerá dos resultados dos programas em curso de diversificação da economia e da evolução futura do sector com maior peso no produto interno bruto (PIB) – o sector petrolífero.

Carlos Lumbo afirma que o problema da inflação no País é estrutural, deriva ao facto de a economia ser fraca em termos competitivos, exporta produtos com baixo valor acrescentado e de pouco teor de complexidade, ficando dependente dos altos e baixos do petróleo.

Como solução, Carlos Lumbo disse que o problema da inflação em Angola se resolve com planos de desenvolvimento assentes em bases científicas e nos exemplos bem-sucedidos de países que já tiveram problemas semelhantes.