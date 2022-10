Inflação homóloga cai para 18,2% enquanto mensal cresce depois de oito meses em queda

A taxa de inflação em Angola fixou-se nos 18,2% em Setembro de 2022, uma redução de 8,4 pontos percentuais (pp) face ao mesmo mês do ano passado, apontam os dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, comparando a variação homóloga actual com a registada em Agosto deste ano verifica-se uma desaceleração de 1,6 pp. Os números mostram ainda que é necessário recuar até Janeiro de 2020 para encontrar o menor registo quando a inflação se fixou nos 17,95%.

Em termos mensais, indica o relatório divulgado pelo INE, desde Janeiro de 2022 que a inflação estava a reduzir, mas em Setembro deste ano houve uma mudança na trajectória, tendo registado um aumento de 0,03 pp ao sair de 0,76% em Agosto para 0,79% em Setembro de 2022, ou seja, depois de oito meses a cair, a inflação mensal voltou a subir.

Do ponto de vista acumulado, nos primeiros nove meses do ano a inflação situou-se nos 11,1%, uma redução de 8,3 pp face a Setembro de 2021 e um aumento de 0,9 pp face a Agosto deste ano.

A inflação média, que serve de base às negociações salariais, fixou-se nos 24,4% no período em análise, uma redução de 0,8 pp face ao mês passado.

Em termos geográficos, aponta o estudo do INE, as províncias que registaram menor variação nos preços foram Moxico com 0,6 %, Lunda Sul com 0,7% e Bié 0,7%. Por sua vez, Zaire com 1,02%, Cuanza Sul 0,97% e Cuanza Norte 0,92% foram as províncias que registaram maior variação nos preços.

Educação teve maior aumento

Segundo o INE, das 12 classes que servem de base ao cálculo do IPCN, a classe da educação foi a que registou maior aumento de preços, com uma variação de 3,15%, situação que ocorre no início do ano lectivo académico. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes: vestuário e calçados com 1,8%, saúde com 1,5% e bebidas alcoólicas e tabaco com 1,2%.

Recentemente o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) informou que as instituições privadas e público-privadas de educação e ensino não devem ultrapassar o limite máximo de 0% no ajustamento do valor das propinas e emolumentos referentes ao ano lectivo e académico de 2022/2023.

O alerta do IGAPE surge enquanto órgão de apoio à Autoridade de Preços na Regulação de Preços e em cumprimento do artigo 2.º do Decreto Executivo Conjunto n.º 247/22, de 15 de Julho, que Determina o Critério de Alteração do Valor das Propinas e Emolumentos para o referido período.

O economista Carlos Lumbo acredita que o aumento de preços na classe da educação indica que apesar da referida proibição houve aumento de propinas e dos preços de alguns produtos e serviços escolares para o presente ano lectivo.

Em termos anuais, segundo cálculos do Mercado com base nos dados do INE, os preços continuaram a subir nas classes de vestuário e calçado com 25,3%, saúde 23,9%, bebidas alcoólicas e tabaco 22,9%.

Já na classe alimentação e bebidas não alcoólicas, onde as famílias gastam maior parte do seu rendimento, a taxa anual foi de 19,1%, tem apresentado uma redução desde Fevereiro deste ano.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma taxa de inflação de 15%, abaixo dos 18% previstos inicialmente em Abril deste ano, previsão que o economista considera razoável.

“Agora que temos dados até Setembro, o comportamento da inflação até ao fim do ano torna-se mais previsível. Logo, é provável que a inflação termine próximo de 15%”, sustentou o economista.

De acordo com Carlos Lumbo, em termos gerais, a inflação homóloga vai tendo cada vez menos impacto das medidas tomadas pelo governo, cujos efeitos se vão diluindo no tempo, e vai reforçando a estreita ligação que sempre teve ao factor petrolífero, que é permanente.

Recentemente o Comité de Política Monetária (CPM), na última reunião, manteve a perspectiva de a taxa de inflação no final do ano em curso situar-se abaixo da previsão inicial de 18%, caminhando para o objectivo de um dígito no médio prazo.

Carlos Lumbo afirmou que a previsão do CPM de uma taxa de inflação abaixo de 18% é altamente provável. “Aliás, teremos certamente a inflação homóloga abaixo de 18% a partir de Outubro”.

Acrescentou ainda que o CPM tem actuado de forma razoável no presente ano, elevando com brandura as taxas de juros ante o melhoramento da situação inflacionária. Porém, é provável que o CPM abrande um pouco mais essa atitude, dada a incerteza actual da conjuntura.