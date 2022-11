Inflação global apresenta menor registo dos últimos dois anos

O Índice de Preços Grossistas (IPG) reduziu 9,6 pontos percentuais (pp) em Outubro de 2022, comparativamente ao mesmo mês de 2021, ao fixar-se nos 21,4%, apontam os dados do relatório do referido indicador, recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do INE é necessário recuar até Abril de 2020 para encontrar o menor registo, quando o IPG fixou-se em 21,2%.

Em termos mensais, segundo o estudo do INE, os preços grossistas em Outubro deste ano fixaram-se em 1,12%, o que corresponde a uma redução de 0,02 pp face a Setembro de 2022 cujo índice foi de 1,14%.

Os dados divulgados pelo INE indicam ainda que os produtos importados foram os que mais contribuíram para o aumento do IPG no décimo mês do presente exercício económico com 0,66 PP ou seja 59%. Já os produtos nacionais tiveram uma participação de 0,46 PP, o que corresponde a 41% do valor da inflação global em Outubro deste ano.

Quanto à variação acumulada, a Folha de Informação Rápida (FIR) do INE, aponta ainda que o IPG se fixou nos 16%.

A inflação dos produtos nacionais em Outubro de 2022 foi de 1,84%, uma redução de 0,02 pp face a Setembro deste ano, segundo o estudo. A Indústria Transformadora com 1,07 pp foi a que mais contribuiu para a variação de preços dos produtos nacionais.

Os produtos que mais contribuíram para a variação dos preços nos produtos nacionais, de acordo com o INE, foram a gasosa com 0,43 pp, Cerveja (0,33 pp), farinha de trigo (0,03 pp), Vinho, Pão cassete e carne de vaca com 0,02 pp cada, Sabão em barras, Cimento e Carapau congelado e Óleo de soja com 0,01 pp.

Em termos homólogos, a inflação global nos produtos nacionais foi de 30,1%, sendo necessário recuar até Outubro de 2020 para encontrar o menor registo quando a taxa foi de 30,1%.

Nos três primeiros meses de 2022, o IPG nos produtos nacionais apresentou uma tendência crescente. Mas, desde Abril tem apresentado uma trajectória de redução.

Quanto à inflação dos produtos importados, em Outubro de 2022 foi de 0,88%. A indústria transformadora com 0,82 pp é que mais contribuiu para a variação de preços.

Nesta cadeia, os produtos que mais contribuíram foram farinha de trigo (0,08 pp); arroz branco agulha (0,07 pp); Carne de porco (0,06 pp); leite em pó e frango congelado (0,05 pp cada); açúcar de cana, fuba de milho, miudezas e chouriço (0,03 pp cada); carapau congelado, carne de vaca, detergente em pó e vinho tinto (0,02 pp cada); Tv a cores, carne em lata, gasosas, aparelho de ar condicionado, carne seca, margarina e tomate pelado (0,01 pp cada).

Sobre o IPG

O Índice de Preços por Grosso é o indicador económico que regista as variações de preços de um conjunto representativo de bens nas primeiras etapas da comercialização, realizados pelos Produtores e Distribuidores grossistas e em casos excepcionais pelos retalhistas, num determinado período.

A recolha é realizada com uma periodicidade mensal em 424 estabelecimentos a nível nacional (armazéns, supermercados, lojas, Stands e mercados).