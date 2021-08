Inflação galopante e alto desemprego “atiram” o índice de miséria para 56,9%

O índice de miséria económica de Angola atingiu os 56,9% no segundo trimestre de 2021, segundo cálculos do Mercado com base nos dados oficiais do Índice de Preço no Consumidor Nacional (IPCN) e do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA).

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no período em análise a taxa de inflação atingiu 25,3% e a de desemprego 31,6%. Contas feitas, estes indicadores “empurram” o misery index para 56,9%, mais 3% em comparação com os primeiros três meses de 2021, quando se fixou nos 55,3%.

Cálculos do Mercado apontam que o índice de miséria atingiu o nível mais elevado no terceiro trimestre de 2020, ao fixar-se nos 57,8%, quando a inflação foi de 23,8% e o desemprego nos 34%, o maior registo desde que a taxa de desemprego começou a ser calculado trimestralmente.

O nível mais baixo do indicador foi de 45,6% isto no segundo trimestre de 2019, com a inflação de 16,9% e o desemprego de 28,7%, no mesmo período verificou-se menor desemprego nacional, considerando o cálculo trimestralmente.

Heitor Carvalho (economista), acredita que no curto prazo o indicador não poderá baixar.

Como justificação aponta que a produção de petróleo poderá baixar até desaparecer dentro de cerca de dez anos.

“O crescimento da produção não-petrolífera não tem conseguido compensar a redução das exportações. Aliás, a produção não petrolífera tem-se reduzido”.

“O aumento da produção não petrolífera só se faz com mais negócios, não com a destruição dos existentes e limitando o aparecimento dos novos”.

A causa das coisas: inflação vs desemprego

Para o economista Heitor Carvalho a inflação está ligada essencialmente a depreciação da moeda, queda na oferta e a redução da concorrência.

No que diz respeito a depreciação da moeda, o também director do Cinvestec justificou que a recente depreciação da moeda nacional que o Pais enfrentou deveu-se a redução da produção petrolífera em valor (devido ao preço ou quantidades).

“Essa redução vem acompanhada de menos procura de bens e serviços por parte das petrolíferas e menos procura dos trabalhadores do sector gerando redução da actividade e desemprego gerais”, disse.

No que diz respeito a queda da oferta ao consumo, defende estar relacionada a redução das importações devido a redução da oferta em dólar originada pela quebra nas exportações e à redução da restante actividade que a acompanha.

“Redução da oferta mantendo-se a quantidade de moeda (que é o que tem acontecido desde 2017) gera preços mais altos porque, de forma simplista, os preços do consumidor são iguais à moeda a dividir pela oferta ao consumo.

Menos actividade gera falências e desistências de negócios o que gera mais desemprego e menos concorrência”.

“A redução das exportações, redução da actividade interna, redução do número de empresas e da actividade geram depreciação da moeda, redução da oferta ao consumo e aumento das margens que geram inflação e desemprego”.

A introdução simultânea do IVA e da taxa flexível, que o especialista considerou como “erro da acção governamental”, em Outubro de 2009, o forte condicionamento das importações (DP 23/19) e a pressão geral tributária e administrativa sobre os negócios, longe de os fazerem prosperar tem contribuído para os degradar, agravando a situação do desemprego e inflação.

Nove Requisitos para reverter o índice de desconforto económico

Heitor Carvalho aconselha para a necessidade da criação de condições para que muitos negócios apareçam e prosperem.

1 Crédito à produção;

2 Registo, protecção e promoção da comercialização da propriedade;

3 Substituição dos licenciamentos por um conjunto de regras simples, efectivamente cumpridas;

4 Liberdade de estabelecimento e de comércio em todos os pontos do país sem qualquer restrição de carácter administrativo;

5 Justiça rápida penalizadora do incumprimento;

6 Educação;

7 Redução da taxa de natalidade para elevar o nível de conhecimento e produtividade; efectiva segurança pública;

8 Reforma orçamental do Estado, tornando-o viável e amigo da actividade económica; combate efectivo à corrupção eliminando a burocracia e falta de transparência em complemento da acção judicial;

9 Exigência às chefias intermédias de todos os prestadores de serviços públicos para elevar a produtividade e eliminar a pequena corrupção.

Sobre o Índice de miséria económica

O Índice de miséria económica é medido pela soma entre a taxa de inflação anual e a taxa de desemprego de um país. O índice foi modificado várias vezes, primeiro por Robert Barro, de Harvard, e depois por Steve H. Hanke.

A inflação e o desemprego são prejudiciais para a economia e o índice acaba por medir o nível de desconforto económico de um país. Quanto maior o índice de miséria mais o desconforto económico dos cidadãos e consequentemente do país.