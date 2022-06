Inflação em Espanha bate os dois dígitos em máximos de quase 40 anos

A inflação em Espanha, uma das maiores economias europeias, bateu em Junho os 10,2%, indicam as estimativas rápidas do Instituto Nacional de Estatística espanhol. É o valor mais alto em 37 anos, desde 1985, superando em ponto e meio os números de Maio e o anterior máximo de Março, nos 9,8%. Os combustíveis e os bens alimentares são os principais responsáveis pela subida.



O primeiro-ministro do país, Pedro Sanchez, assegura que as medidas do Governo espanhol permitem uma amortização do indicador em quatro pontos, indica o Expansion.

No pacote de medidas de Madrid, onde se inclui o pacto ibérico para limitar o preço do gás natural usado para gerar electricidade, estão vales para as famílias pobres e impostos mais baixos na energia.



Os valores divulgados esta manhã superaram todas as expectativas dos analistas que acreditavam que o pico da inflação poderia já ter passado. Os investidores olham agora, com receio, para a reacção do Banco Central Europeu, temendo que a autoridade monetária possa apertar ainda mais a sua política e apostar num aumento de juros mais feroz em Setembro, acima dos 25 pontos base previstos para Julho.