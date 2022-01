Inflação em 2021 fica 0,03 pp acima do previsto

A inflação furou em 0,03 pontos percentuais (pp) a meta estabelecida pelo Banco Nacional de Angola (BNA), se fixando em 27,03% face aos 27% previsto, segundo cálculos do Mercado com base nos dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados oficiais apontam para uma subida generalizada em 2,1% no último mês do 2021, o que perfaz uma média mensal de 2,2%. Ao longo do ano o BNA reviu a meta da inflação de 18,7% definida no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021 por duas vezes, objectivo considerado por muitos especialistas como “muito optimista”.

Em Maio de 2021, o BNA reviu em alta a meta para 19,5%. Em Outubro, o banco central voltou a rever a meta, esperando assim que a inflação atingisse 27% no final do ano, havendo diminuição apenas a partir de 2022, onde se espera uma taxa de inflação média de 18%.

O Economista Eduardo Manuel acredita que a meta do BNA será cumprida caso se verifiquem aumentos na oferta dos produtos da cesta básica, diminuição da taxa de câmbio, aumento do crédito à classe empresarial para fomentar o aumento da produção interna e redução da carga fiscal.

Das 12 classes que servem de base para o cálculo da inflação a alimentação e bebidas não alcoólicas foi a classe que mais contribuiu para o aumento dos preços em Angola, em termos mensais a classe fechou o ano com uma variação de 2,5%, seguido das bebidas alcoólicas e tabaco com 2,2%, Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção 2,1%, Vestuário e calçado 2,1%, Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção 2,1%.

Em termos anuais a alimentação e bebidas não alcoólicas também foi a classe que mais contribuiu para a inflação com 33,7% seguido da saúde com 26,03%.

Causas da inflação

De acordo com o economista Heitor Carvalho a elevada inflação é resultado de um crescimento dos custos de produção, aumento da quantidade de moeda em circulação ou da redução da quantidade produzida. Há outros aspectos a considerar como a alteração dos hábitos dos consumidores mas têm uma importância muito menor.

O Relatório económico do I semestre de 2021, apresentado recentemente pelo Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), revela que a redução da oferta ao consumo e a diminuição da concorrência devido à queda no número de negócios são as principais causas da enorme inflação no País.

As medidas administrativas, de política fiscal e monetária tomada para controlar a inflação colapsou o tecido empresarial existente, sobretudo como efeito da crise do IVA/Taxa flexível, de Outubro de 2019, reduzindo substancialmente a concorrência, lê-se no documento do CINVESTEC.

Por outro lado, as medidas de protecção administrativa da produção nacional eliminaram a concorrência internacional e levaram ao abandono de muitos importadores.

“As actuais medidas de alívio das restrições administrativas às importações, de anulação das taxas aduaneiras e de valorização cambial terão algum efeito nas margens e, consequentemente, com algum lapso temporal, na inflação. Porém, a anulação das taxas aduaneiras e a valorização cambial actual do Kwanza terão efeitos muito nefastos, a prazo (após as eleições)”, lê-se no relatório do CINVESTEC.

As medidas adoptadas pelo governo para controlar a inflação devem ser complementadas com outras medidas como: redução da taxa de câmbio do Kwanza em relação às moedas de referência (dólar e euro); aumento do crédito à classe empresarial a taxas de juro mais reduzida e em condições menos burocráticas; redução do imposto industrial a fim de estimular a produção interna, defende Eduardo Manuel.

“Os preços da cesta básica poderão baixar caso se verificar aumento da oferta desses bens e serviços e diminuições na taxa de câmbio, porque caso contrário, os preços poderão manter-se inalterados ou registarem aumentos em algumas zonas de Angola, visto que as empresas terão que ajustar os preços de acordo à sua estrutura de custos”, acrescentou.

Já Heitor Carvalho defende que dificilmente os preços vão baixar, porque há pouca concorrência o mais provável é que a redução do preço seja maioritariamente absorvida pelo crescimento dos lucros das empresas.

“A única coisa que pode estabilizar os preços, de forma sustentável, é o aumento da produção interna! A forma de aumentar a produção é com estabilidade cambial, uma taxa aduaneira bem calculada para tornar a produção interna competitiva mas que force o aumento da produtividade e com liberdade de comércio”, disse.

O documento do CINVESTEC mostra que o combate sustentável à inflação pode ser travado através do ambiente de negócios e de um foco total do Governo e da sociedade no aparecimento de novos negócios.

O relatório reforça para a necessidade de protecção da produção nacional. “A produção nacional necessita de protecção. Tornar mais baratos os produtos externos só irá tornar a produção interna menos competitiva”.

O CINVESTEC apela ao Executivo para que observe os resultados do passado, deixe de procurar controlar os preços e para que, ao invés, promova o aparecimento de um grande número de negócios que, pela pressão da produção e concorrência, permitam a redução da inflação.