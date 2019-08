Inflação dos activos na Zona Euro: divergências entre o norte e sul

O índice de preços de activos Flossbach von Storch mede as variações de preços dos activos detidos por famílias em alguns dos principais países do euro (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Países Baixo e Portugal). O índice de preços da zona do euro e dos diferentes países é calculado como a média ponderada das variações de preço de activos reais (imóveis, activos de negócios, bens de consumo duráveis e itens de colectores) e activos financeiros (acções, obrigações, equivalentes de caixa e outros activos financeiros) detidos por particulares.

O património doméstico e os respectivos pesos indexados são construídos com a ajuda da Pesquisa de Situação Financeira e Consumo Domiciliar (2016) do BCE, que utiliza dados de inquéritos desde 2014. O apêndice contém informações adicional sobre a metodologia, bem como sobre os pesos do índice. Os dados sobre os preços dos activos dos diferentes países podem ser baixados do site do Instituto de Pesquisa Flossbach von Storch.

Inflação dos preços dos activos da zona do euro.

Os preços dos activos domésticos médios na Europa aumentaram 2,7% em termos homólogos no primeiro trimestre, mas estagnaram no final do quarto trimestre de 2018. No final do ano, a taxa de inflação estava mesmo em território negativo (-0, 1%) em relação ao ano anterior. Esta evolução deveu-se à estagnação dos preços dos activos reais, enquanto os financeiros caíram. Pela primeira vez desde 2013, a taxa de inflação de activos não é apenas negativa, mas também menor que a inflação de preços ao consumidor. Isso foi de 1,6% no terceiro trimestre e de 2,0% no quarto trimestre em relação aos mesmos períodos do ano anterior.

