Inflação desacelera 0,1 pp em Janeiro para 2% mensal

Os preços dos bens e serviços no País aumentaram 2% em Janeiro de 2022, pressionados em 2,33% pela classe das “bebidas alcoólicas e tabaco”, elevando a taxa anual para 27,7%, de acordo com dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Dados do INE apontam para uma desaceleração em 0,1 pontos percentuais (pp) da inflação no início deste ano, quando comparado com Dezembro de 2021 e 0,5 pp em termos homólogos.

O economista Wilson Chimoco considera a desaceleração como positiva, mas realça que se trata de uma situação sazonal em virtude da redução do consumo entre Dezembro e Janeiro.

Quanto a pressão exercida pela classe das bebidas alcoólicas e tabaco, Wilson Chimoco e o também economista Eduardo Manuel apontam como causa a redução do nível de produção e oferta verificada nestes sectores.

Segundo Chimoco, em causa está a introdução do Imposto Especial de Consumo associados à estratégia de promoção das exportações como sendo o factor que tem reduzido a oferta de produtos da classe de bebidas alcoólicas e tabaco.

Já Eduardo Manuel, em justificação, aponta o aumento do número de falências de empresas no sector, a inexistência de investimento satisfatório para fazer face a procura dos produtos, a actual taxa de câmbio que não está ao alcance de todas as empresas importadoras desses sectores, por outro lado, a elevada carga fiscal.

A par das bebidas alcoólicas e tabaco destacam-se também aumentos dos preços nas classes alimentação e bebidas não alcoólicas com 2,29%, saúde 2,15% e vestuário e calçados 2,14%.

Em termos demográficos, as províncias que registaram maior variação nos preços foram Malanje com 2,3% seguida da Huíla 2,25%, Namibe 2,24% e Lunda Sul com 2,18%. Tiveram menor variação de preços Bengo 1,75 %, Huambo 1,76 %, Moxico com 1,8% e Cunene 1,84%.

Perspectivas

Até o final de 2022, o Governo prevê uma taxa de inflação de 18%. Especialistas convergem quanto a redução da inflação em Angola nos próximos meses.

“A oferta de produtos tem aumentado, via importações e a apreciação cambial tem reduzido as margens para especulações. Logo, a possibilidade de desaceleração dos preços é real”, defende Wilson Chimoco.

A par das medidas adoptadas pelo Executivo, combinado com maior oferta de produtos, acrescenta o economista, a melhoria na mobilidade interna e aumento da cultura financeira dos operadores seriam fundamentais para a redução dos preços.

“Pois, nem sempre a formação dos preços, por parte dos operadores, reflecte as condições de mercado. E isso tem de ser ajustado”, disse Wilson Chimoco.

“Os programas do Executivo que estão actualmente em curso, com vista a aumentar a produção nacional, através da diversificação da economia, ajudarão a reduzir a inflação”, defende Eduardo Manuel.

Recuperação do poder de compra

Em relação ao aumento do salário mínimo, os especialistas defendem que o mesmo deve ser acompanhado pelo aumento na oferta de produtos.

O economista Wilson Chimoco é de opinião que, se não for verificado a oferta dos produtos o aumento do salário mínimo será “apenas” uma aumento nominal e não real.

“Caso não se verificar o aumento da oferta de bens e serviços básicos a preços mais reduzidos, esta medida poderá encarecer os preços dos bens e serviços, por causa do eventual encerramento e falência de várias empresas fornecedoras desses bens e serviços, provocado pelo aumento dos custos com o pessoal”, alerta Eduardo Manuel.

Eduardo Manuel acresce que a medida deve ser acompanhada por um programa de apoio às famílias de rendimentos mais baixos, que permita o acesso aos produtos alimentares, cuidados de saúde e educação.

Apela ao reforço da cooperação entre o Executivo e parceiros sociais, nomeadamente, sindicatos de trabalhadores, associações empresariais, embaixadas, instituições financeiras, universidades, entre outros.

Na base deste reforço está a adopçao de medidas como isenção fiscal sobre a importação de inputs que servem para a produção de alguns produtos da cesta básica; redução da taxa de câmbio; aumento do crédito ao investimento às empresas ligadas ao sector agrícola e industrial, sobretudo para as MPMEs (Micro, Pequenas e Médias Empresas).