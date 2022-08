Inflação de Julho é a mais baixa do ano

A inflação mensal de Julho desacelerou em 0,03 pontos percentuais, para 0,81%, representando a taxa mensal mais baixa do ano, de acordo com o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), publicado recentemente, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do IPCN de Julho dizem que a inflação também desacelerou em termos homólogos (comparando o mês de Julho com o mesmo mês do ano passado), registando-se um decréscimo de 4,32 pontos percentuais, para 21,40%.

O INE adiantou que as principais variações ocorreram na classe “Educação”, onde os preços aumentaram 3,50%, “Vestuário e calçado” (1,68), “Saúde” (1,64) e “Bebidas alcoólicas e tabaco” (1,40).

Em actualização.