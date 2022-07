Inflação atinge 22,96% em Junho, valor mais baixo desde Julho de 2020

A inflação reduziu 2,4 pontos percentuais (pp) ao fixar-se nos 22,96%, em Junho de 2022, face ao mesmo período do ano anterior, revelam os dados do relatório do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), divulgado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a que o Mercado teve acesso.

Assim, a inflação apresentou em termos homólogos, o valor mais baixo desde Julho de 2020, quando fixou-se nos 22,93%.

De acordo com o INE, a classe saúde foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 1,78%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes: vestuário e calçados com 1,59%, mobiliário, equipamento doméstico e manutenção com 1,40% e bebidas alcoólicas e tabaco com 1,38%.

