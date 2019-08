INE pede que cidadãos respondam Inquérito ao Emprego em Angola

O Instituto Nacional de Estatística informa que está a decorrer desde Abril deste ano o Inquérito ao Emprego em Angola que tem como finalidade recolher dados para produzir indicadores sobre emprego e desemprego no País, pelo que apela aos cidadãos que colaborem com os inquiridores.

Está previsto recolher informação todas as semanas de cada trimestre em cerca de 10.944 agregados familiares seleccionados, dos quais 6.036 residentes na área urbana e 4.908 na área rural, visando disponibilizar as principais estatísticas sobre o mercado de trabalho a cada trimestre, as quais permitirão ao Governo a à sociedade civil a avaliação das políticas públicas e as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento nacional 2018-2022, diz o INE num documento publicado hoje pelo departamento de informação e difusão da instituição.

Entretanto, o INE diz no mesmo documento que durante os primeiros três meses de recolha (Abril a Junho de 2019) dos 10.944 agregados seleccionados, foram inquiridos 10.301 agregados familiares, representando uma resposta de 94%.

“Para continuidade e sucesso do IEA apelamos a forte participação da população, em particular dos agregados familiares que fazem parte da amostra seleccionada para responder a este importante inquérito”, escreve o INE no documento.