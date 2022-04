INE confirma saída da recessão : Economia angolana cresceu 0,7% em 2021

A economia angolana cresceu 0,7% em 2021 em relação ao ano de 2020, de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais a que o Jornal Mercado teve acesso. Com esse crescimento, Angola confirma a saída da trajectória de 5 anos consecutivos de recessão económica iniciada em 2016.

“O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,6% na passagem do III para o IV trimestre de 2021, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. Em termos homólogos, o IV trimestre de 2021 face ao IV trimestre de 2020, o PIB cresceu 2,2%. E o PIB anual preliminar, resultante dos quatros trimestres de 2021, cresceu 0,7% em relação ao ano de 2020”, lê-se no documento do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento de 0,7% supera as perspectivas do FMI e da Fitch que esperavam por um crescimento na ordem dos 0,1%, do Banco Mundial que previa uma recuperação de 0,4% e o Executivo que esperava por uma taxa de 0,2%.