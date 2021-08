INE apresenta dados do desemprego do segundo trimestre de 2021

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga nesta sexta-feira (13) os resultados do Inquérito ao Emprego em Angola, IEA, do segundo trimestre de 2021, segundo um comunicado divulgado pela instituição.

Os dados serão revelados durante um seminário que tem como objectivo apresentar a metodologia de tratamento de dados do IEA, que é direccionado aos órgãos de comunicação social, académicos e público interessado.

Segundo a nota, o evento visa esclarecer os procedimentos que norteiam a metodologia de recolha e tratamento dos dados desse indicador de produção trimestral e anual.

O IEA fornece um conjunto de informações que permite analisar o mercado de trabalho enquanto realidade dinâmica e constitui um ponto de partida para a definição de políticas socioeconómicas.

De acordo com o calendário do INE, os dados trimestrais sobre o emprego em Angola devem ser publicados 45 dias após o término do trimestre.

Segundo os indicadores de emprego e desemprego do primeiro trimestre de 2021 do INE, publicado em Junho deste ano, a economia angolana “criou” 737 215 empregos, em plena pandemia, elevando a população empregada no primeiro trimestre de 2021 para 10 821 205.

Os dados revelam a ainda que a população desempregada aumentou “apenas” 8 563 para 4 744 020, o que permitiu reduzir a taxa de desemprego de 32% no primeiro trimestre de 2020 para 30,5% nos primeiros três meses de 2021.