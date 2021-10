Índice de produção industrial com variação positiva de 3,0%

O Índice de Produção Industrial (IPI) do III Trimestre 2021 registou uma variação de 3%, em relação ao período homólogo, influenciado pela diminuição na Indústria Transformadora” em 20,7% e na “Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Vapor” (20,5%).

Comparativamente ao trimestre anterior, a actividade industrial observou uma variação de 2,6%, influenciada pela actividade da “Indústria Transformadora”, com 11% e pela “Indústria Extractiva”, com 0,2%.

Os dados constam da “Folha de Informação Rápida”, disponível no site do Instituto Nacional de Estatística (INE), com os resultados também dos Índice de Produção Industrial, Índice de Pessoal ao Serviço e Índice de Horas Trabalhadas, do II Trimestre de 2021, com o ano base 2010.

Segundo o referido relatório, o Índice de Pessoas ao Serviço durante o II Trimestre de 2021 registou um crescimento de 3,7% em relação ao II trimestre de 2020, e de 14,5% quando comparado com o I Trimestre de 2021 (variação trimestral).

Enquanto isso, o Índice das Horas Trabalhadas registou, no mesmo período, uma variação homóloga de 24,7%, e variação de 36,9% em relação ao trimestre anterior.

Analisando o Índice de Produção Industrial por tipo de bens, verificou-se que os “Produtos de Energia”, no II Trimestre de 2021, foram os que registaram maior variação homóloga, com 4,8%.