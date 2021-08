Indicador de comércio de bens da OMC atinge recorde reflectindo forte recuperação

A Organização Mundial do Comércio diz que o seu barómetro mundial de bens atingiu um recorde, confirmando a força da recuperação do comércio após o profundo choque causado em 2020 pela pandemia COVID-19, avançou a Reuters.

O órgão com sede em Genebra disse que o seu barómetro de comércio de bens subiu para 110,4 pontos, o maior desde que o indicador foi lançado pela primeira vez em Julho de 2016 e subiu mais de 20 pontos ano a ano.

“O aumento no barómetro reflecte tanto a força da actual expansão do comércio quanto a profundidade do choque induzido pela pandemia em 2020”, refere a OMC no seu site, acrescentando que a perspectiva para o comércio mundial continua a ser ofuscada por riscos negativos.