Índia compra menos petróleo a Opep

A participação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) nas importações de petróleo da Índia caiu, no ano passado, para o nível mais baixo de pelo menos 15 anos.

O 3º maior importador de petróleo do mundo comprou mais petróleo da América do Norte para compensar a incapacidade de fornecimento do Irão e da Venezuela.



Embora o grupo continua a deter a maior parcela das importações de petróleo da Índia, essa participação caiu para 70% em 2021, a título de comparação, em 2008, cerca de 87 % o das importações de petróleo da Índia eram provenientes dos produtores da organização.



A Índia tem procurado diversificar as importações de petróleo há anos, pois considera a alta dependência das importações petróleo da OPEP como um risco geopolítico. Nos últimos 2 anos, o país teve que interromper as compras de petróleo dos membros da OPEP, Irão e Venezuela, por causa de sanções dos EUA.

As refinarias indianas optaram por cumprir o regime de sanções e não dar aos Estados Unidos razões para possíveis sanções secundárias ou para cortar empresas indianas do sistema financeiro e dos mercados americanos.



A Índia é um dos grandes importadores de petróleo mais sensíveis aos preços e, no ano passado, pediu repetidamente à OPEP e aliados para aumentar a produção mais do que o planeado, a fim de reduzir os preços internacionais do petróleo, sendo que à medida que os preços do petróleo subiam em 2021, a Índia apelava, incessantemente, à OPEP+ para reconsiderar os efeitos dos preços mais altos do petróleo no consumo das economias em recuperação.