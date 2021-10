Incumprimento dos EUA à vista deixa investidores cautelosos

A possibilidade de "default" – que seria a primeira vez na história dos EUA - já levou a agência de notação financeira Fitch a aludir à possibilidade de retirar a classificação máxima (triplo A) que atribui neste momento à dívida soberana dos Estados Unidos.

O potencial incumprimento dos EUA - se até 18 de Outubro o tecto da dívida não for aumentado ou suspenso - continua a deixar os investidores cautelosos.

Com efeito, uma das ameaças à espreita nos Estados Unidos é a da possibilidade de o país entrar em incumprimento no reembolso da sua dívida caso o Congresso não aprove, até 18 de Outubro (data até à qual há dinheiro disponível, segundo a secretaria do Tesouro, Janet Yellen), uma suspensão ou aumento do limite de endividamento federal.