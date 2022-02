Incertezas e petróleo condicionam melhoria no rating e redução da dívida pública

A melhoria no rating e a redução da dívida pública estão condicionadas às incertezas internacionais e ao curso do preço do petróleo, segundo especialistas contactados pelo Mercado.

A reacção dos economistas surge depois de as “big three” melhorarem o rating do País e o Standard Bank colocar Angola entre os cinco países africanos com mais riscos de dívida nos próximos dois anos, alertando que “a sustentabilidade da dívida requer um foco maior”. Nesta semana, o ouro negro ultrapassou a barreira dos 95 USD.

“Os tempos de hoje são críticos e a incerteza é a maior garantia que temos. Há dois anos não imaginávamos ter uma pandemia”, afirmou Daniel Sapateiro.

Segundo o economista, o Executivo deve aproveitar o “bónus” do preço de petróleo, liquidar as dívidas que estejam auditadas, pagar às empresas nacionais que necessitam desses reembolsos para se manterem operacionais e manterem os postos de trabalho.

Já o economista Augusto Fernandes argumenta que a capacidade de o Executivo liquidar os compromissos financeiros ligados ao serviço da dívida está de todo ligado à subida do preço do petróleo.

“OGE 2022 foi construído com o pressuposto conservador com o preço do barril de petróleo a 59 USD, portanto, hoje temos o seguinte diferencial: ((95,92 - 59)/59)*100 = (36,92/59)*100 = 62,58%, ou seja, o preço do barril de petróleo está 62,58% acima do preço previsto no OGE 2022”, explicou.

Segundo Augusto Fernandes, com a alta dos preços do petróleo, aumentam as receitas fiscais e o peso do petróleo gás sobre o total das receitas fiscais, o que provocará um aumento próximo dos 70%.

“Agora, a pergunta que não se quer calar é: o que vamos fazer com o excedente das receitas fiscais petrolíferas? a) fazer reserva de tesouraria; b) pagar dívida externa, interna e atrasados comerciais dos OGEs passados; c) usar o dinheiro para animar o sector empresarial privado”, questiona economia.

De acordo com Augusto Fernandes, com base nos números do Plano Anual de Endividamento 2022 Público, recentemente publicado, não haverá diminuição do stock da dívida pública em 2022.

“O que se vai pagar de dívida pública em 2022 é aproximadamente o mesmo que se vai contratar de novas dívidas avaliado em 6,88 biliões Kz para o financiamento OGE 2022, logo, neste quesito não podemos lançar fogo de artificio”, justifica.

Nesta semana, o director do departamento de pesquisa económica em África do Standard Bank, Jibran Qureishi, colocou Angola entre os cinco países africanos com mais riscos de dívida nos próximos dois anos, alertando que “a sustentabilidade da dívida requer um foco maior”.

Jibran Qureishi aponta o Gana, Quénia, Angola, Etiópia e Zâmbia como os “cinco países frágeis” relativamente à evolução da dívida pública.

“Angola foi um dos principais países beneficiários da Iniciativa do G20 para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) durante a pandemia, permitindo à nação produtora de petróleo adiar o pagamento de quase 3 mil milhões USD no ano passado”, reforçou o analista.

Ainda assim, concluiu, “Angola tem o potencial para ter mais melhorias no rating ainda este ano se as coisas correrem bem”.

S&P e Fitch esperam rácio da dívida abaixo dos 80%

A S&P prevê que a dívida pública tenha “caído abruptamente para 75% do PIB em 2021, baixando mais de 55 pontos percentuais face a 2020, uma queda dramática que foi ajudada pela apreciação da moeda em 18% no final do ano passado face ao período homólogo, para além de uma subida substancial no PIB nominal”.

Já a Fitch Ratings diz que o rácio da dívida pública face ao PIB deverá ter caído para 78,5% no final de 2021, que deverá descer ainda mais, para 74,8% do PIB em 2022 e 73% do PIB no próximo ano, “em resultado do aumento nominal do PIB (que subiu 32,4% em 2021, parcialmente refletindo os preços do petróleo).

As previsões das principais agências de risco surgem na sequência da melhoria do rating soberano do País. A Moody’s foi a primeira das “Big three” a melhorar a classificação de Angola, em Setembro de 2021. A agência com sede em Nova Iorque, nos EUA, melhorou a notação de Caa1 para B3, mantendo uma perspectiva estável.

Em Janeiro deste ano, a também nova-iorquina Fitch Ratings elevou o rating do País para B- saindo de CCC. Segundo a agência, “houve uma melhoria substancial nas métricas externa e orçamental, sustentadas por um regresso ao crescimento económico positivo, boa gestão fiscal e preços do petróleo mais elevados”.

Uma semana depois, a Standard & Poor’s também melhorou a classificação de Angola, saindo de CCC para B-.