Incerteza global pode pôr em causa as novas licitações

A pandemia da COVID-19 está a colocar um risco significativo na pretensão da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) de licitar novas concessões petrolíferas, num total de 9 novos blocos.

Segundo um estudo feito recentemente pela Petroangola, a propagação do vírus trouxe um grande clima de incerteza na indústria global de petróleo e gás, impactando negativamente os principais fundamentos do mercado (demanda/oferta).

Este cenário, segundo o estudo, obrigou o cancelamento de mais de 64% das rondas de licitação planeadas para 2020, em todo o mundo.



Para contrapor a situação, refere o documento, a Petroangola defende que ANPG deverá munir-se de plataformas digitais e softwares que possam assegurar a execução deste processo num formato 100% virtual, como forma de garantir as condições mínimas para a realização da ronda de licitação.

No que toca à regulação, o documento defende que a regulamentação precisa de ser transparente, clara e simples. Os critérios da licitação, assim como os processos de licenciamento precisam de ser conhecidos por todas as partes interessadas.

Segundo o documento, Angola pode seguir as melhores práticas através da publicação dos critérios específicos e outras informações relevantes que deverão integrar os regulamentos operacionais, fiscais e ambientais, pelo que é primordial a criação da confiança do investidor "public trust”.

Além da criação da confiança do investidor, o estudo sugere que a transparência também tem o poder de atrair empresas mais competitivas, alertando que todas as informações importantes para os investidores e público em geral devem ser publicadas e facilmente acedidas.



Revisão e reajuste



Quanto ao baixo preço do crude, os especialistas afirmam que o cenário combinado de baixos preços do barril de petróleo e a fraca demanda, reduziu a capacidade de investimento das empresas petrolíferas, uma vez que com menos capital elas tornaram-se mais selectivas e limitadas quanto à participação em novas rondas de licitação.



No entanto, para tornar a licitação mais competitiva e aumentar o interesse dos investidores, a Petroangola aconselha uma revisão e reajuste nos termos de referência ligados ao pagamento de bónus de assinatura, aquisição de dados geológicos, contribuições sociais e outros.

No que diz respeito aos incentivos fiscais, o documento considera ser este o maior desafio, uma vez que o regime fiscal angolano afecto ao sector petrolífero já é oneroso, pelo facto de que o estado actual da economia exigir uma maior acumulação de receitas petrolíferas para responder à crise económica.



"Pensamos ser prudente a reavaliação dos termos fiscais, bem como seus incentivos, prémios, taxas e período de retorno dos investimentos, para que se possa definir uma partilha justa dos rendimentos entre o Estado e as companhias petrolíferas”, lê-se no documento. O estudo defende ainda, o envolvimento da sociedade sugerindo a criação de um mecanismo de consulta contínua à população.



A partilha de informações sobre os prazos e resultados das rondas de licitação, recebimento de contribuições e a estratégia do upstream das partes interessadas devem ser igualmente divulgadas, para garantir a máxima transparência do processo de licitação de blocos petrolíferos e de distribuição das receitas provenientes da exploração.