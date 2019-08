Incentivo à produção de café voltou à Fazenda Uíri

Rota do Café é um tour pelas áreas tradicionais na produção do café que tem como objectivo incentivar e recuperar os níveis de produção do café.

Mistura a agricultura e o turismo passando pelos principais pontos turísticos da região, plantação de cafeeiros, bem como o experimento da principal gastronomia da região, e, claro, explicar os benefícios e incentivar o consumo do café.

A edição 2019 foi especial porque deu para ver já crescidos e a florir os cafeeiros da primeira edição realizada há três anos. No próximo ano já será possível colher o café na Fazenda Uíri da Rota do Café by Ginga edição 2017.

A Fazenda Uíri compreende 55 hectares cuja principal produção é café. Colhe entre 3 a 4 toneladas, dependo da época, e compra também de agricultores fazendo com que venda a Angonabeiro entre 8 a 9 toneladas por ano.

Mas não é só do café que vive a Fazenda Uíri. Produz cetrinos, ananás, mamão, abacate, horticulas, gado caprino, suíno e aves. Mário Santos, proprietário da Fazenda, explica que toda esta produção serve para o consumo Interno, uma vez que a fazenda conta com alojamento para os amantes de agro-turismo.

Garante que tem sempre clientes e é a própria fazenda que produz tudo que é consumido pelos clientes e pelos colaboradores.

Fazenda Uíri conta com um alojamento composto por 20 quartos e oferece inúmeros atractivos para os amantes do eco ou agro-turismo.

Ainda sobre o café, nos 55 hectares inclui uma pequena unidade industrial que faz o descasque de 2,5 a 3 toneladas de café por dia. A unidade é também especialista em produção de doces de frutas, todas colhidas na fazenda, e produção de licores de fruta.

É um empreendimento que fica numa zona montanhosa, parte da fazenda inclui a margem do Rio Uiri, na estrada que liga o município da Conda ao município do Seles.

A Rota do Café By Ginga edição 2019 incluiu uma visita às Cochoeiras do Binga e um almoço à beira-mar no Restaurante Amboim, no Porto Amboim, um dos principais destinos turísticos da província do Cuanza Sul.