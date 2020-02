INAPEM prevê maior certificação de empresas em 2020

O número de empresas certificadas pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) na província do Bengo pode ser maior em relação aos dois últimos anos (2018 e 2019), em que aquele organismo público registou quatro e cinco unidades empresarias, respectivamente.

A confiança no aumento da certificação naquela província consiste no facto de o INAPEM ter certificado, em Janeiro de 2020, seis empresas. Tudo aponta para melhor, visto que a classe empresarial no Bengo acorre mais ao processo quando há programas de incentivo e financiamento institucional.

“Nos anos em que o Executivo decreta um programa de incentivo empresarial, afluem com maior incidência e nos anos seguintes (com os programas já em execução) as empresas baixam o nível de certificação, disse Domingos Fula, em declarações à imprensa.

Desde a institucionalização no Bengo, o INAPEM certificou 245 pequenas e médias empresas. A certificação, explica, é vantajosa, principalmente no tange à isenção sobre alguns impostos, acesso ao crédito bancário. “Em caso de contrato, o Estado opta sempre pelas empresas certificadas pelo INAPEM”.

Em 2017, o INAPEM (no Bengo) inscreveu 82 empresas, no ano seguinte (2018) quatro e em subiu para cinco.