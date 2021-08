INAPEM conclui 3.812 acções de capacitação em sete meses

As acções decorreram no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), no cumprimento do projecto de modernização das cooperativas, concebido e em implementação pelo INAPEM.

Segundo dados avançados pelo secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, no último briefing semanal de há cerca de uma semana, sobre o sector económico, até àquela data, estavam desenvolvidas pelo INAPEM mais 362 acções de capacitação, por meio do Projecto Soik, do Programa “Como Iniciar Sua Própria Empresa” e o “AgroProdesi”.

O Projecto Soik, destacou Mário Caetano João, tem como objectivo a formação, capacitação e motivação dos gestores e quadros das micro, pequenas e médias empresas do sector privado, em termos de gestão empresarial.