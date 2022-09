INAPEM certifica mais de 10 mil empresas em quatro anos

O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) certificou, entre 2018 até Junho de 2022, um total de 10 155 empresas a nível nacional, das quais 9 527 classificadas como micro, 350 pequenas e 278 médias.

Ao fazer o balanço do quinquénio, o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, João Nkosi, realçou que os sectores do Comércio Geral, Prestação de Serviços, Agricultura, Indústria Transformadora, Construção Civil, Comércio a grosso, Alojamento e Restauração, Transportes e Pesca, destacam-se entre as empresas certificadas.

Constam ainda entre as empresas certificadas as ligadas à actividade de saúde, educação, comércio e manutenção, indústria metalúrgica, edição e impressão, saneamento e higiene pública.

"Estas actividades desenvolvem-se por intermédio dos vários programas de incentivo e apoio a nível ministerial", frisou João Nkosi.

Foram ainda realizadas acções de acompanhamento ao processo de certificação, apoio ao funcionamento da instituição, destacando em alguns períodos acções voltadas a investimento de capital de modos a assegurar a melhoria contínua do desempenho do INAPEM.

Quanto ao apoio de consultoria e assistência técnica empresarial, João Nkosi sublinhou que o balanço é positivo.