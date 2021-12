INADEC recupera 158 milhões kz de agentes económicos

O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC) mediou, de Janeiro a Novembro, diversos processos litigiosos que culminaram com a devolução de 158 milhões kz a favor de consumidores lesados por alguns agentes económicos do mercado formal e informal.

Estes dados foram avançados, recentemente em Luanda, pelo director-geral-adjunto da instituição, Wuassamba Neto, aquando da apresentação do balanço anual do sector.

Na ocasião, o responsável realçou que a restituição do montante está relacionada a 54 consumidores lesados, vítimas de má prestação de serviços, má qualidade de bens comercializados e de incumprimentos contratuais.

Sem citar o nome das entidades infractoras, Wassamba Neto disse que fazem parte da má prestação de trabalho os serviços de seguros, de construção civil, prestação de serviços em oficinas, compras de bens móveis e agências de viagem.

Ainda no quesito das mediações e resolução de litígios, o director-geral-adjunto do INADEC destacou que foram remetidos alguns processos para intervenção da Procuradoria-Geral da República (PGR), envolvendo seis empresas do sector privado.