Importações aumentam e exportações diminuem em Cabo Verde em Novembro

As importações aumentaram 22,5% e as exportações diminuíram 22,6% em Cabo Verde, em Novembro, comparativamente ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (30), pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

De acordo com a informação divulgada pela Lusa, os dados provisórios do Comércio Externo, em Novembro de 2021 apontam o continente europeu como o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 73,3% do montante total (contra 81,2% do mês de Novembro do ano transacto), seguido da Ásia/Oceânia (15,9%), da América (6,1%), do Resto do Mundo (2,4%) e da África (2,3%).

A nível de países, Portugal liderou entre os fornecedores de Cabo Verde, com 51,7% do total, (0,6 pontos percentuais inferior em relação ao mesmo mês do ano anterior), seguido de Espanha (6,5%), Omã (6,4%), Países Baixos (6,3%) e China (5,7%).

Em Novembro, os 10 principais produtos importados atingiram 55,6% do montante total das importações de Cabo Verde (contra os 51,2% alcançados por esses mesmos produtos no mês homólogo).

Os produtos mais importados pelo arquipélago foram os combustíveis (16,7%), os veículos automóveis (6,4%), os reactores e caldeira (5,9%), ferro e suas obras (5,0%), máquinas e motores (3,9%) e cimentos (3,8%).

Por grandes categorias de bens, em Novembro os maiores aumentos registaram-se nos bens de consumo (25,9%), os bens intermédios (8,1%) e os combustíveis (135,2%), enquanto houve diminuições nos bens de capital (-24,47%).