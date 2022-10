Importação de produtos pecuários consome 441 milhões USD

O Estado gastou, em 2021, 441 milhões USD com a importação de produtos pecuários como carnes, ovos e leites, indicam dados do Plano Nacional de Fomento da Pecuária (Planapecuária).

De acordo com a ANGOP, do total das despesas com esses bens, segundo o Planapecuária, a importação de produtos de aves consumiu 238,40 milhões USD, representando 54% das importações.

Em relação às quantidades de produtos pecuários, em 2021, foram importadas 324,7 mil toneladas, das quais produtos de aves com 235,9 mil, suínos 66,6 mil e bovinos 22,2 mil toneladas.

De acordo com o Planapecuária, Angola tem vindo a reduzir a importação de carnes de 2017 a 2021, em decorrência das medidas implementadas e do aumento da produção interna.

Nessa altura, por exemplo, o País possui um efectivo pecuário de 19,0 milhões, sendo 3,2 milhões de bovinos 4,7 milhões de caprinos, 384,1 mil ovinos, 1,6 milhão de suínos e 9,0 milhões de aves.

Quanto a sua distribuição territorial, por categoria, avalia-se que a produção bovina é, maioritariamente, desenvolvida nas províncias da Huíla, Cunene e Namibe, com 32%, 28,5% e 16% do total nacional, respectivamente, ou seja, 76,5% do total nacional.

As referidas províncias destacam-se igualmente na criação de caprinos, associando-se a elas a província do Huambo cujo efectivo representa 18% do total nacional.

Por seu lado, a província do Huambo destaca-se, igualmente, na actividade de criação de aves (36,5%), seguindo-se a província do Cunene (19%), e da província do Bié (12%), representando 67,5% do total nacional.

O Planapecuária enquadra-se nas políticas e estratégias do Governo Angolano para o quinquénio 2023-2027, em que o subsector da pecuária foi definido como uma das grandes linhas prioritárias para o combate à fome, redução da pobreza e promoção do desenvolvimento social e económico do País.