Impacto das alterações climáticas pode reduzir PIB até 6% e já é uma realidade no País

O impacto das alterações climáticas, sem medidas de mitigação, pode fazer a economia angolana recuar entre 3 e 6% até 2050, de acordo com o Relatório Sobre Clima e Desenvolvimento do País - CCDR, apresentado recentemente.

O estudo que visa explorar a interacção entre as alterações climáticas e o desenvolvimento em Angola e identificar acções climáticas de grande impacto admite um aumento da temperatura média anual até 2,5% em 2060.

Segundo o secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis, os impactos das alterações climáticas não são apenas uma ameaça futura, pois já são uma realidade em Angola, particularmente no Sul do País, que tem sido afectado com secas e cheias de forma regular.

O relatório desenvolvido pelo Banco Mundial em parceria com o governo angolano, lançado pelo Ministério da Economia e Planeamento apresenta uma nova ferramenta de diagnóstico central, que visa explorar a interacção entre as medidas de mitigação e adaptação das operações climáticas e as de desenvolvimento em Angola.

Disse ainda que as populações vulneráveis que vivem em áreas de elevada exposição de alterações climáticas são bastante afectadas, o que aumenta ainda mais a sua vulnerabilidade, tornando mais difícil que saiam dessas condições.

O relatório mostra, igualmente, que o risco climático que o país já enfrenta e a sua pequena contribuição para as emissões globais de gás estufa, demandam políticas públicas que devem priorizar medidas de adaptação e de resiliência ao mesmo tempo que devem ser desencadeadas acções de descarbonizarão, principalmente a redução da queima de gás na exploração petrolífera assim como o combate das queimadas descontroladas.

Por sua vez, o director regional do Banco Mundial para Angola, Albert Zeufack, disse que o relatório demonstra, claramente, que haverá aumento de temperaturas e que no Sul do País já se sente o efeito das alterações climáticas, o que tem estado a fazer deslocar as pessoas das áreas de origem para outras.

De acordo com o representante do Banco Mundial, o relatório tem estas considerações em relação ao percurso que Angola deve adoptar com vista a estabelecer metas de superação, visando aproveitar as oportunidades para que possa criar empregos ao nível de vários sectores.

O relatório indica ainda que num cenário sem medidas de adaptação em Angola, e com eventos extremos mais graves (secas e inundações) a agricultura será duramente atingida, com uma produtividade agrícola até 7% mais baixa e a produtividade global dos trabalhadores poderá ser 4% inferior.

As perdas e danos causados pelas cheias poderiam reduzir o valor do stock de capital não-petrolífero em Angola em 3-4%.

“Como resultado, por volta de 2050, o stock de capital no sector não petrolífero poderia ser 4% inferior, uma vez que activos como estradas, fábricas e maquinaria seriam destruídos por inundações e outros eventos extremos”, destaca.

Em Angola, o aquecimento acelerou significativamente nos últimos anos, com um aumento em cerca de 1,4°C da temperatura média anual desde 1951, que afectou sobretudo o sul de Angola, que sofre uma seca grave e prolongada desde a última década, com condições descritas como “as piores dos últimos 40 anos”.

São necessários 100 milhões USD/ano para combater seca

“As perdas económicas directas na agricultura devido a secas podem aumentar dos actuais 100 milhões USD por ano em todo o país, para mais de 700 milhões USD s por ano até 2100”, lê-se no relatório.

De acordo com o estudo, atingir a resiliência climática está inextricavelmente ligada ao sucesso da diversificação económica de Angola, uma vez que os sectores não extractivos mais promissores são altamente sensíveis ao clima e encontram-se sob maior tensão devido à variabilidade climática. Espera-se que a falta de disponibilidade de água e o aumento das ocorrências extremas coloquem desafios crescentes à produção agrícola.

O documento elaborado pela instituição de Washington aponta também que a produtividade da pesca também deverá diminuir, esperando-se que o potencial máximo de captura diminua em 43,7% até 2050 e 64,0% até 2100.