Iminência de greve nas linhas aéreas de Angola TAAG

Citado pela Angop, o secretário-geral da SPLA, Horácio Cruz, afirmou que recentemente a Assembleia-Geral do Sindicato deliberou a entrega de um caderno reivindicativo ao patronato, onde se destaca o reajuste salarial, cinco meses após a última ameaça de greve.



"Nós temos consciência que a companhia, neste momento, não tem condições financeiras para proceder a aumentos salariais, por isso exigimos que se faça um reajuste possível, tendo em conta o empobrecimento da classe desde 2013", sublinhou o líder sindical.



O sindicalista diz que os pilotos querem consenso para que esse reajuste aconteça o mais breve possível, recordando que "diariamente ou quando necessário a companhia nacional de bandeira procede a reajustes na venda dos seus bilhetes de passagem".



Em Setembro último, o Sindicato de Pilotos de Linhas Aéreas suspendeu uma iminente greve de 10 dia, após ter chegado a entendimento com a Administração da TAAG que analisa a possibilidade de um novo acordo laboral para revogar o de 2005, com prazos pré-definidos.



Do então caderno reivindicativo constavam a necessidade da elaboração de um novo quadro remuneratório, definição de direitos, regalias sociais, plano de saúde, condições de reforma, deveres dos pilotos e da empresa.