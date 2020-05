De acordo com o site do IGAPE o prazo de entrega das propostas é 22 de Maio de 2020, e as mesmas deverão cobrir as seguintes componentes:

Assessoria Tipo A - Assessoria permanente à implementação do PROPRIV (financeira e técnica);

Assessoria Tipo B - Assessoria a procedimentos de privatização (salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados), englobando, em cada procedimento, os seguintes serviços:

Avaliação do Activo;

Intermediação Financeira e Colocação ou Venda.