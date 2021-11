IGAPE realiza 5ª edição do ciclo de reuniões “Roadshow PROPRIV”

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) realiza, no dia 23 de Novembro de 2021, a quinta edição do ciclo de “Roadshow PROPRIV”, dirigido aos investidores alemães, segundo uma nota.

O roadshow visa promover o Programa de Privatizações 2019-2022 e serão prestadas informações sobre os sectores a serem privatizados, bem como os procedimentos que serão adoptados em cada processo.

A realização do “Roadshow PROPRIV” resulta de uma parceria entre o IGAPE, Associação Africana da Economia Alemã (AfrikaVerein der Deutschen Wirtschaft) e a Delegação da Economia Alemã em Angola.

Na reunião estarão a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, o Administrador do IGAPE, Augusto Kalikemala e o Presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX), António Henriques da Silva.

Também farão parte do certame o Presidente da Comissão Executiva da BODIVA, Walter Pacheco, os coordenadores da equipa de acompanhamento do programa de alienações da Sonangol, Alexandre dos Santos e Daniela Matos, assim como o embaixador da Alemanha em Angola, Stefan Traumann.

O ciclo de reuniões arrancou no dia 28 de Julho do corrente ano, com investidores de Portugal, China, Inglaterra e Estados Unidos de América.

Até ao final do ano, está previsto o último encontro dirigido aos investidores espanhóis.