IGAPE prorroga prazo de candidaturas para gestão de hotéis INFOTUR

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), prorrogou o prazo de submissão de candidaturas para participar no concurso público de privatizações de três unidades hoteleiras da rede INFOTUR, segundo uma nota.

De acordo com a nota, o concurso será alargado por um período adicional de 30 dias a contar a partir do dia 20 do corrente, através de uma iniciativa que surge no âmbito dos poderes conferidos à Comissão de Negociação nomeada por despacho n.º 2178/21, 7 de Julho da ministra das finanças.

Esta iniciativa visa dar oportunidade a mais investidores em participar do referido concurso, bem como, aumentar o tempo de preparação dos requisitos exigidos para a submissão das candidaturas às unidades hoteleiras da rede INFOTUR, situada nas províncias de Benguela, Huíla e Namibe.

Os referidos hotéis, dos quais 02 encontram-se operacionais (Huila e Namibe), têm a categoria de 3 estrelas e estão localizados no centro da cidade, sendo que os da província de Benguela e Huila, possuem um total de 132 quartos, dentre eles 30 twins, 6 suites, 3 Cadeirantes e 93 quartos duplos, enquanto o da província do Namibe tem um total de 126 quartos, dentre eles 30 twins, 12 Suites, 3 cadeirantes e 81 quartos duplos.