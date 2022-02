IGAPE mostra roteiro do Sector Empresarial

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) apresenta, hoje, às 15 horas, Escola Nacional de Administração de Políticas Pública (ENAPP), em Luanda, o “Roteiro para Reforma do Sector Empresarial Público”.

Para o acto desta manhã, o IGAPE conta com a presença entre os convidados de membros do Governo, representantes de vários departamentos ministeriais cujas empresas estão sob supervisão da entidade gestora do Sector Empresarial Público (SEP).

Vão também estar membros dos conselhos de Administração das empresas e institutos públicos, aos quais reporta o roteiro ora adoptado.

Em relação ao Programa de privatizações (PROPRIV), de iniciativa do Governo e que está a ser executado pelo IGAPE, o Estado obteve um encaixe de 850 mil milhões de kz com a alienação de 73 activos e participações alistados no Programa, em curso desde 2019, tendo recebido desse valor 469 mil milhões de kz.



Para o primeiro trimestre deste ano, está prevista a privatização de 15 empresas, contando-se 11 unidades industriais localizadas na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo e as participações do Estado em duas instituições financeiras, nomeadamente, no Banco Angolano de Investimento (BAI) e a Seguradora ENSA.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações de Estado é uma entidade afecta ao Ministério das Finanças encarregue pela materialização de uma ampla política de valorização dos activos públicos. A execução deste plano tem passado, há três anos, pela via da privatização ou então da reestruturação e recapitalização em casos excepcionais.