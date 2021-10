IGAPE estende prazo para apresentação de propostas

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) no âmbito da privatização da terceira vaga das unidades industriais localizadas na Zona Económica Especial (ZEE) estende a data para apresentação de propostas até a segunda-feira, 25 de Outubro de 2021, em função do concurso público n.º 06/2021.

De acordo com a nota de imprensa enviada a redacção do Mercado, os concorrentes poderão entregar as propostas nas instalações do IGAPE ou pelo correio electrónico propriv.zee@igape.co.ao com aviso de recepção.

No dia 26 de Outubro, pelas 14h30, a Comissão de Negociação para a Privatização das Unidades Industriais realizará o Acto Público de Abertura virtual das mesmas, mais concretamente via “ZOOM”, lê-se na nota.

Segundo o documento, os candidatos e interessados em participar desta sessão deverão inscrever-se na referida plataforma mediante o link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/

O documento adianta que fazem parte do referido processo 16 (dezasseis) unidades, a realçar a ANGOLACABOS (Indústria de Cabos de Fibra Óptica), ANGTOR (Indústria de Torneiras), BETONAR (Indústria de artefactos de Betão), BOMBÁGUA (Indústria de Bombas de Água), BTMT (Indústria de Aparelhagem de Baixa e Média tensão), FUNDINAR (Indústria de Fundição de Ligas Metálicas), INDUCABOS (Indústria de Cabos Eléctricos), INDUGALV (Indústria de Galvanoplastia), INDULOUÇAS (Indústria de Louças Sanitárias), INDUMASSAS (Indústria de Massas Alimentares), INDUPAME (Indústria de Pavilhões Metálicos), INDUPLASTIC (Indústria de Plásticos), INDUTUBO (Indústria de Tubos de HDPE), INFER (Indústria de Ferragens), MATELÉTRICA (Indústria de Materiais Eléctricos de Baixa Tensão), NINHOFLEX (Indústria de Colchões).

Para mais informações, os interessados devem contactar a Comissão de Negociação a partir do seguinte e-mail: zee.propriv@igape.co.ao.