Igape entra no capital social na Recredit

Com a entrada do Igape na estrutura societária, essa instituição de recuperação do crédito mal parado do banco BPC agora é transformada em Recredit- Gestão de Activos S.A, de acordo com o despacho presidencial publicado em Diário da República, de 22 de Julho, a que Angop teve acesso nesta quarta-feira.

Com essa transformação, a Recredit-Gestão de Activos S.A passa a dedicar-se de modo exclusivo e com o propósito especifico de gerir activos financeiros do Banco de Poupança e Crédito (BPC), adquirindo-os pelo seu justo valor de mercado e, acessoriamente, a gestão de activos de participações financeiras e de patrimónios cuja titularidade lhe advenha do seu objecto principal com vista à sua alienação.

O despacho presidencial autoriza a constituição de um Comité de Estratégia e Monitorização, órgão colegial de controlo do Conselho de Administração na condução do plano e actos de gestão.

Este comité, de acordo com o documento, deve emitir pareceres sobre a aquisição e reuperação de crédito malparado, assim como a gestão de activos.

O referido comité será presidido pelo ministro das Finanças e integram o presidente das Associação Angolana dos Bancos (ABANC) e o presidente da Comissão de Mercados de Capitais (CMC).

A Recredit-Gestão de Activos passa a participar dos encontros, mas como convidado.