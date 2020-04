IGAPE é o novo accionista da RECREDIT

O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, autorizou a transformação da RECREDIT-gestão de activos (SU), SA em sociedade pluripessoal anónima, por via do despacho nº 51/20.

No mesmo documento, o presidente autoriza a admissão do Instituto de gestão de activos e participação do Estado (IGAPE) como novo accionista, com uma participação de 5% do capital social, passando a denominar-se RECREDIT-Gestao de Activos, SA, bem como a alteração do seu âmbito para dedicar-se, de modo exclusivo, a gestão de activos financeiros pertencentes ao Banco de Poupança e Crédito (BPC).

O referido despacho presidencial anuncia a criação do comité de Estratégia e Monitorização, enquanto Órgão Colegial de controlo do conselho de Administração da empresa, na condução da estratégia e actos de gestão, a qual compete emitir pareceres sobre a aquisição e recuperação de malparado, assim como a gestão de activos.