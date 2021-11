IGAPE contrata BFA para intermediar privatização da Sonangalp

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) contratou o Banco de Fomento Angola (BFA) para a prestação de serviços de intermediação financeira no âmbito da privatização da participação do Estado na Sonangalp, detida pela Sonangol Holdings.

A contratação do BFA decorre no âmbito do concurso limitado por convite para a aquisição de serviços de distribuição de valores mobiliários, cumprindo assim as indicações do decreto presidencial n.º 250/19, que cria o programa de privatizações, uma vez que a Sonangalp será privatizada por via de uma Oferta Pública Inicial (OPI).

Durante a execução do contrato, o BFA irá actuar em parceria com a Ernst & Young (EY), CKA & Associados e a Linklaters, cuja responsabilidade será apoiar a Sonangalp na estruturação, avaliação, divulgação, identificação de investidores e venda das acções para além de outras tarefas inerentes à preparação da privatização.

A privatização da Sonangalp, esclarece o IGAPE, será realizada através de oferta pública inicial, antecedida de um processo de reorganização societária, patrimonial e financeira, due diligence e avaliação da empresa, nos termos da Lei de Bases das Privatizações.

A selecção do BFA deve-se ao facto de ser um dos bancos estruturantes do sistema financeiro, experiente em Banca de Investimento; apresentou uma equipa forte (EY) com experiência na organização e preparação de OPI’s noutros mercados. Os custos do contrato serão financiados com o resultado da venda.