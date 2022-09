IGAPE conclui processo de privatização da unidade agro-industrial do Cubal

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), adjudicou a proposta para a privatização da Unidade Agro-industrial do Cubal à empresa M.V.L. Corporation, Lda.

Segundo uma nota de imprensa da instituição, o concurso público para privatização, na modalidade de Alienação de Activos, da Unidade Agro-industrial do Cubal (ex-Fazenda do Cubal), incluído no Programa de Privatizações 2019-2022 está concluído.

O IGAPE informa que o concurso ocorreu por via do Portal de Leilão Electrónico da instituição e contou com a concorrência de 6 candidaturas.

O concurso público, segundo o IGAPE, cumpriu com toda a tramitação administrativa necessária e considera-se em conformidade com os respectivos Termos de Referência e com a Lei de Bases das Privatizações.