IGAPE aliena 10% dos activos do Banco Caixa Geral Angola

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) fechou, nesta quinta-feira, um acordo com os accionistas do Banco Caixa Geral Angola (BCG) para a alienação de até 10% do activo, avançou o Administrador Executivo, Augusto Kalikemala.

Este processo visa iniciar a abertura do capital em bolsa para a privatização da instituição financeira, reiterou.

De acordo com o PCA do IGAPE, Patrício Bicudo Vilar para o próximo ano estão previstos a privatização de mais duas empresas (Banco BAI, Banco Caixa Angola) na modalidade de Oferta Pública Inicial.