IGAPE alarga prazos para a apresentação de contas das empresas públicas

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) fez saber, esta semana, que os prazos para a apresentação de documentos de prestação de contas do ano passado passa a ser o final deste mês de Abril.

No comunicado enviado ao Jornal de Angola, à que o Mercado teve acesso, o IGAPE avança, igualmente, uma prorrogação de 30 dias corridos, e esclarece que para informações adicionais está disponível o correio electrónico do Departamento de Acompanhamento das Empresas Públicas. Em finais do ano passado, a instituição apresentou as contas de 50 empresas do exercício económico de 2018. Da-quele número, sete viram suas contas aprovadas sem reservas, 39 com reservas e quatro foram reprovadas.

O Sector Empresarial Público agregou, em 2018, um activo total na ordem dos 23.893 mil milhões Kz, representando um aumento de 61% em relação ao ano anterior.

O IGAPE tem a responsabilidade de gerir e acompanhar as participações do Estado nas empresas de domínio público, controlo das participações minoritárias do Estado, monitorização e controlo dos activos financeiros do Estado, dos fundos públicos e a gestão dos empréstimos concedidos pelo Estado.

Os activos do Estado definem-se como sendo todos os direitos e bens móveis (equipamentos) e imóveis (activos imobiliários), incluindo os recursos financeiros (activos financeiros), que se enquadram no conceito de propriedade do Estado. O Sector Empresarial Público integra, até ao momento, um total de 81 empresas (70 empresas públicas, oito empresas de domínio público e três participações minoritárias).