IGAPE alarga prazo para apresentação de candidaturas

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) prorrogou, de 06 para 23 Junho deste ano, o prazo limite para a apresentação de candidaturas para o concurso público de privatização de 12 empreendimentos agro-industriais do Estado.

O alargamento do prazo, de acordo com a justificação do IGAPE, visa atender às solicitações dos vários investidores que se encontram impossibilitados de visitar os activos, em consequência da cerca sanitária imposta à província de Luanda, nos termos do artigo 9º do Decreto Presidencial n.º 142/20, de 25 de Maio, que Declara a Situação de Calamidade Pública.

Desta feita, os investidores interessados no concurso público de privatização dos 12 empreendimentos agro-indústrias localizados em várias partes do País podem apresentar a candidatura para a qualificação ao referido concurso até ao dia 03 de Julho.

Trata-se dos complexos de silos de Caconda, Matala (Huíla), da Caála (Huambo), de Catabola (Bié) e da Ganda (Benguela), o complexo agro-industrial do Cubal, os entrepostos frigorífico do Dombe Grande (Benguela), o do Namibe, as fábricas de processamento de tomate e de latas do Dombe Grande, a do Namibe e o matadouro de Malanje.

As peças e demais informações sobre o concurso podem ser consultadas no site www.igape.co.ao ou por meio de solicitação pelo e-mail: propriv@igape.co.ao