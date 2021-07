IGAPE alarga prazo de candidatura para venda da ENSA

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) alargou o prazo de submissão de candidaturas de investidores interessados na aquisição dos 51% do capital social da ENSA -Seguros de Angola.

O alargamento do prazo é justificado pela necessidade de se aumentar o tempo de preparação das condições dos requisitos exigidos e a obtenção de esclarecimentos para a submissão de candidaturas em reconhecimento das dificuldades manifestadas por algumas das entidades interessadas em participar do concurso.

Na nota envida à imprensa, o IGAPE informa que perspectiva melhorar as condições que favoreçam a participação de mais candidatos para assegurar um ambiente de sã e livre concorrência entre todos os interessados.

A primeira fase da privatização das acções representativas do capital social da ENSA-Seguros de Angola será feita por via de concurso limitado por prévia qualificação, que foi aberto no dia 10 de Junho de 2021.

Para este programa, a instituição conta com apoio do Banco Millennium Atlântico S.A., em parceria com o Millennium Investment Banking, área de banca de investimento do Banco Comercial Português, S.A., como assessores financeiros para a execução desta primeira fase.

Em 2020, a empresa disponibilizou em indemnizações um valor global de 46 308 milhões de kz, 21% deste recaiu à petroquímica.

Os lucros antes dos impostos cifraram-se em 17 931 milhões de kz.