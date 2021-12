IGAPE abre concurso para a privatização da Moagem 10 de Dezembro e Multitel

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), deu início, esta segunda-feira, aos concursos públicos para a alienação de 20% da quota-parte do Estado no património total da Moagem 10 Dezembro, detidos pelo IGAPE e da participação do social de 90% na sociedade Multitel, (Serviços de Telecomunicações), detida indirectamente pela Sonangol e pelo Estado angolano, através da PT Ventures, BCI e Angola Telecom, respectivamente.

O concurso para a alienação da Moagem 10 Dezembro está aberto para investidores nacionais e estrangeiros devidamente qualificados para o efeito, que devem apresentar as suas candidaturas ao IGAPE, a partir desta segunda a sexta-feira, a contar a data do anúncio do concurso até ao dia 14 de Janeiro de 2022.

Por outro lado, o concurso para a alienação da Multitel, está igualmente aberto para investidores nacionais e estrangeiros, as candidaturas devem ser apresentadas ao IGAPE, a contar da data do anúncio do Concurso até ao dia 11 de Março de 2022.