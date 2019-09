IFC reforça linha de crédito com o Banco BNI

Segundo uma nota que o “Mercado” teve acesso, o reforço desta linha de crédito, além de aumentar a credibilidade do BNI junto daquela Instituição Financeira Internacional, irá também permitir incrementar o apoio ao sector empresarial no País.

Para Mário Palhares, presidente do Conselho de Administração do BNI, o aumento de plafond ora aprovado, representa não só o reforço das relações entre as duas Instituições, iniciadas em 2014, mas também, o aumento da capacidade do Banco em poder vir a apoiar de forma mais sustentada o desenvolvimento da actividade empresarial em Angola.