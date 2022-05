IFC e Viva Technology nomeia 2 startups nigerianas para prémios Africa Tech

A International Finance Corporation (IFC) e a Viva Technology indicaram duas startups nigerianas, Primed E-health e Koolboks entre 45 startups africanas que impulsionam inovações no continente africano, noticiou site nigeriano Nairametrics.

De acordo com os organizadores, os finalistas foram seleccionados de um grupo de mais de 300 inscrições lideradas por startups da Nigéria. Startups do Egito, Quênia, República Democrática do Congo, África do Sul e Marrocos foram outros candidatos de topo.

A iniciativa pan-africana tem como objectivo reconhecer e apoiar startups emergentes que estão impulsionar o impacto da inovação e do desenvolvimento em todo o continente em três sectores principais: Climate Tech, FinTech e Health Tech.

A Prime E-health, empresa que utiliza tecnologia para fornecer soluções de saúde, surgiu entre as 15 maiores de tecnologia de saúde da África, enquanto a Koolboks, uma empresa que oferece produtos ecológicos de refrigeração solar, foi nomeada na categoria Climate Tech.

Os organizadores

Para o director do IFC, Makhtar Diop, o número e a qualidade das aplicações recebidas é prova do cenário tecnológico vibrante da África, que provou ser resiliente mesmo diante dos muitos desafios causados pela pandemia COVID-19.

"Esses prémios ajudarão a escalar inovações em sectores-chave como tecnologia climática, saúde e serviços financeiros, que são fundamentais para apoiar o crescimento sustentável e inclusivo do continente", acrescentou.

Os co-presidentes da Viva Technology, Maurice Lévy e Pierre Louette, e a directora Julie Ranty, disseram que a África é um terreno fértil para talentos e novas ideias e estão satisfeitos em ver tantos empreendedores inovadores a participar da primeira edição do AfricaTech Awards.