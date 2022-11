Iene ganha com terceiro dia de perdas do dólar

O dólar cai pelo terceiro dia, desta vez devido aos sinais dados pelas atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed) sobre um possível abrandamento do ritmo das taxas de juro. A queda da nota verde acabou por fortalecer outras moedas, como o euro ou o iene.

O índice do dólar da Bloomberg que compara a força da nota verde contra dez divisas rivais recua 0,14% para 105,931 pontos. As atas “são a afirmação que os mercados esperavam, ou seja, que os aumentos das taxas de juro devem moderar em breve”, considera Mingze Wu, operador de câmbio da StoneX, em declarações à Bloomberg.

“O abrandamento do ritmo da subida dos juros directores seria negativo para o dólar”, observa o especialista.

Já o euro negoceia na linha d’ água (-0,04%) para 1,0409 USD, horas antes de serem divulgados os relatos da última reunião de política monetária do BCE e depois de os analistas do JPMorgan anteciparem que este par alcance uma média de 0,95 USD no primeiro trimestre do próximo ano, abaixo da cotação actual.

Já o iene aproveita a fraqueza do dólar e ganha pelo terceiro dia contra a nota verde, estando a valorizar 0,28%.