Hong Kong vai distribuir vales a residentes para estimular consumo

Hong Kong anunciou que vai distribuir vales electrónicos até 10 mil USD à população para estimular o consumo, quando atravessa a pior vaga da COVID-19 desde o início da pandemia, noticiou a Lusa.



O programa, no valor de 66,4 mil milhões USD de Hong Kong, faz parte do orçamento da região semiautónoma chinesa para 2022, apresentado pelo secretário das Finanças do governo local, Paul Chan.

O orçamento inclui ainda um "fundo anti pandemia" de 64 mil milhões USD de Hong Kong (7,2 mil milhões euros) e uma verba de 20 mil milhões USD para apoiar pessoas e empresas mais afectadas pelos surtos.

Com cerca de sete milhões de habitantes, a região enfrenta uma quinta vaga de infecções pelo novo coronavírus, a pior desde o início da pandemia, com milhares de casos todos os dias.

Chan garantiu que Hong Kong vai "controlar gradualmente" a propagação da COVID-19, algo que permitirá também o reinício das viagens sem quarentena de e para a China e região vizinha de Macau, suspensas desde Março de 2020.

O secretário das Finanças expressou confiança na recuperação do consumo e do investimento e previu que as medidas de estímulo fiscal agora anunciadas vão permitir à economia acelerar na segunda metade do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) da região chinesa cresceu 6,4% em 2021, após ter contraído 6,1% em 2020, devido ao impacto da pandemia.