Hong Kong regista pior trimestre económico das últimas quatro décadas

A economia de Hong Kong registou uma contracção de 8,9% no primeiro trimestre deste ano, em consequência da pandemia de coronavírus. Trata-se da pior prestação desde que há registos trimestrais, que começaram a ser feitos no território em 1974, avança a Euronews.

De acordo com a Associação de Turismo de Hong Kong, Março registou uma queda de 99% no número de turistas, em comparação com o mesmo período no ano passado.

Em 2019, a economia da ex-colónia britânica registava já a primeira contracção da última década, devido à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e a meses de protestos antigovernamentais.

Desde o início do ano, mais de 5000 lojas fecharam as portas em Hong Kong e espera-se que outras 20 mil façam o mesmo até ao fim de 2020.

O governo estima que, mesmo se houver melhorias nos próximos meses, Hong Kong registará em 2020 uma contracção anual do PIB de 4 a 7 %