Hong Kong começa a deixar de ser porto seguro para investimento

Embora os protestos contra o governo tenham prejudicado a reputação de Hong Kong nos últimos anos, os continentais abastados ainda são atraídos pelos privilégios únicos daquela cidade na China, incluindo fluxos de capital irrestritos, uma Internet sem censura e um estado de direito garantido por um sistema judicial independente. Essas liberdades permitiram-lhes investir na cidade e ter acesso ao mundo exterior.

Mas a decisão da China de avançar com uma Lei de Segurança Nacional, que levantou a ameaça de sanções de Washington, tem alguns investidores do continente inseguros sobre o destino da cidade como um centro financeiro e como isso pode afectar os seus activos.

“Estou muito preocupado com os desenvolvimentos em Hong Kong porque trabalho numa empresa financiada por Hong Kong em Shenzhen e a empresa paga a minha receita em dólares de Hong Kong”, disse Sam Tao, gerente de vendas em Shenzhen, ao South China Morning Post. E acrescenta: “O actual conflito entre a China e os EUA é uma espécie de colisão frontal que não pode ser resolvida no curto prazo. Hong Kong está no centro do embate”.

A China aplica rigorosos controlos de capital aos residentes do continente, proibindo o investimento directo em acções, produtos financeiros ou propriedades no exterior.

Por isso, tem sido um segredo como é possível que um grande número de chineses do continente tem profundas conexões financeiras com Hong Kong, abrindo contas bancárias no território, adquirindo apólices de seguro e comprando até imóveis na cidade.

Muitos usam essas conexões como trampolim para investir em mercados estrangeiros. Em 2019, a título de exemplo, um quarto das novas apólices de seguro em Hong Kong foram adquiridas por visitantes do continente.