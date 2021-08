Hipermercado Kero Gika encerra portas ao público

O hipermercado Kero Gika encerrará portas ao público no dia 31 de Agosto do corrente mês pelo facto do estabelecimento comercial não constar do pacote dos activos submetidos ao procedimento do concurso público, que visa encontrar o próximo operador para exploração da rede de lojas.

De acordo com o Instituto de Gestão de Activos do Estado (IGAPE), que anunciou a cessão do direito de exploração e gestão da rede de hipermercados e Supermercados Kero, apenas a Loja situada no Centro Comercial Luanda Shopping, não constitui propriedade da Zahara Comércio, S.A.

A loja supracitada é explorada pela Zahara, no âmbito de um Contrato de Instalação de Loja em Estabelecimento Comercial, celebrado entre esta e a entidade gestora do Centro Comercial.